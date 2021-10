Borussia Dortmund muss am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen den FC Augsburg erneut auf Erling Haaland verzichten. "Er hat es probiert, aber die Schmerzen sind noch zu stark", sagte Trainer Marco Rose am Freitag. Der norwegische Torjäger war von der Borussia bereits in den Spielen in Mönchengladbach (0:1) und gegen Sporting Lissabon (1:0) in der Champions League schmerzlich vermisst worden. Kapitän Marco Reus und Co. wollen am Samstag dennoch Saisonsieg Nummer fünf feiern und weiter an Meister FC Bayern dran bleiben. Anzeige

Nach der ersten Saisonniederlage bei 1899 Hoffenheim will der VfL Wolfsburg im Parallelspiel gegen seinen Lieblingsgegner zurück in die Erfolgsspur. Gegen keine andere Mannschaft hat der VfL eine bessere Heimbilanz als gegen Borussia Mönchengladbach, das am Samstag in Niedersachsen zu Gast ist. Der SC Freiburg will ebenfalls weiterhin ungeschlagen bleiben und könnte sich vorerst mit einem Sieg bei Kellerkind Hertha BSC in der Spitzengruppe etablieren. Nach drei sieglosen Spielen will der VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim wieder jubeln.