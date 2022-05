In den übrigen drei Begegnungen steht das Rennen um die internationalen Ränge im Fokus. Der SC Freiburg will gegen Union Berlin den vierten Champions-League-Platz verteidigen, die TSG Hoffenheim ihre Mini-Chance auf eine Europapokal-Teilnahme gegen Bayer Leverkusen wahren. Der 1. FC Köln dagegen setzt auf die Fortsetzung seines Laufs gegen den VfL Wolfsburg. Die Elf von FC-Trainer Steffen Baumgart ist Sechster, kann aber - Schützenhilfe der Konkurrenz vorausgesetzt - an den beiden verbleibenden Spieltagen ebenfalls noch in die "Königsklasse" vorstoßen.