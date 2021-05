Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg

Im Titelkampf in der Bundesliga kann RB Leipzig am Samstag unfreiwillig für Klarheit sorgen: Verlieren die Sachsen bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr, Sky), steht der FC Bayern als Meister fest. Und die Motivation beim Gastgeber ist hoch: Für den Tabellenvierten BVB geht es nach zuletzt vier Siegen in Serie um wichtige Punkte für die Champions-League-Qualifikation. Auch der Dritte VfL Wolfsburg strebt parallel gegen den Europa-League-Kandidaten Union Berlin einen Sieg an.

Sollte Leipzig in Dortmund nicht verlieren, will der FC Bayern den neunten Titel in Folge am Abend (18.30 Uhr, Sky) selbst klar machen. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Hansi Flick auf Borussia Mönchengladbach. Die Gäste aus dem Rheinland kämpfen allerdings ihrerseits noch darum, in der kommenden Spielzeit statt in der Europa Conference League in der Europa League an den Start zu gehen. Dafür ist die Mannschaft des scheidenden Trainers Marco Rose aber auf Punkte angewiesen.