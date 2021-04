Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Gladbach und dem VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund will gegen Union Berlin am Mittwochabend in der Bundesliga die Restchancen auf die Champions League wahren. Auch Gladbach kämpft in Hoffenheim ebenso wie Wolfsburg in Stuttgart noch um Europa. In Bremen steigt das Kellerduell zwischen Werder und Mainz. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.