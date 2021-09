Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Gladbach und Hoffenheim

Nach zwei eindrucksvollen Siegen will der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr, Sky) seine Erfolgsserie gegen Aufsteiger VfL Bochum fortsetzen. "Wir wollen den Schwung mitnehmen, erfolgreich bleiben in der Liga und wieder drei Punkte holen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel. "In der Bundesliga sind wir aktuell nicht da, wo wir sein wollen, sondern nur auf Platz zwei." Mit einem Sieg könnte man zumindest vorübergehend an Spitzenreiter VfL Wolfsburg vorbeiziehen.

Im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) steht für RB Leipzig auswärts beim 1. FC Köln Wiedergutmachungsbedarf an: Das 1:4 gegen den FC Bayern in der Bundesliga und das 3:6 bei Manchester City in der Champions League haben die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch in den Ambitionen zurückgeworfen. Am Sonntag stehen wie schon in der Vorwoche drei Spiele auf dem Programm: Erst spielt der VfB Stuttgart (15.30 Uhr). Dann empfängt Borussia Dortmund Union Berlin (17.30 Uhr), bevor die Partie zwischen VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt den Spieltag besiegelt (19.30 Uhr, alle drei Spiele DAZN).