Vier Tage nach dem Champions-League-Sieg gegen Benfica Lissabon will der FC Bayern München mit einem Erfolg im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg seine Top-Position in der Bundesliga festigen. Ziel sei es, "die Konkurrenz im Zaum zu halten, die mit den Hufen scharren", sagte der Bayern-Coach Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Bayern gehen mit einem Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund und drei Zählern vor den noch ungeschlagenen Freiburgern in den 11. Spieltag.

Zeitgleich strebt der FC Augsburg beim VfL Wolfsburg seinen zweiten Sieg in Serie an. "Wir können überraschen", sagte Trainer Markus Weinzierl mit Blick auf die Außenseiterrolle des Tabellen-16. Das 4:1 zuletzt gegen den VfB Stuttgart, der parallel im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld antritt, habe der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Aber Vorsicht: Die Wolfsburger siegten zuletzt in der Champions League gegen Red Bull Salzburg und davor auch in der Liga bei Bayer Leverkusen. Der Trainerwechsel von Mark van Bommel zum langjährigen Werder-Coach Kohfeldt hat bereits sehr früh eine Wirkung gezeigt. Im Spiel zwischen Bochum und Hoffenheim kann Andrej Kramaric sein 100. Pflichtspieltor für die TSG erzielen. Derzeit steht der 30 Jahre alte Kroate bei 99 Treffern. Alle Spiele hier im Liveticker!

Im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) will RB Leipzig will nach dem ersten Punktgewinn in der Champions League nun auch in der Bundesliga glänzen. Trainer Jesse Marsch stufte deshalb einen Sieg gegen Borussia Dortmund als "fast schon Pflicht" ein, zumal dem BVB Torjäger Erling Haaland verletzt fehlt. "Es ist jetzt an der Zeit, gegen eine Spitzenmannschaft den maximalen Erfolg einzufahren", sagte Marsch. Der BVB geht vor dem Duell in Leipzig personell am Stock. Nach der Verletzung von Marius Wolf fehlten beim 1:3 gegen Amsterdam neun Profis. Dennoch sieht Trainer Marco Rose keinen Grund zur Klage. "Wir werden auch in Leipzig elf Jungs auf das Feld schicken, die sich reinhauen."