Drei Siege in Serie hat es für Hertha BSC in der Bundesliga seit Oktober 2019 nicht mehr gegeben. Mit einem Erfolg bei Arminia Bielefeld könnte am Samstag (15.30 Uhr) wieder ein solcher Hattrick gelingen. Für Felix Magath und seine Mannschaft wäre es ein möglicherweise schon entscheidender Schritt zur Rettung in der Bundesliga. Die Hertha geht mit vier Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart und sechs Zählern mehr als Arminia Bielefeld in den drittletzten Spieltag. Mit einem Sieg wären die Ostwestfalen definitiv distanziert und der direkte Abstieg abgewendet.

Die Stuttgarter stehen indes im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gehörig unter Druck: Sollte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo nicht punkten und Hertha gewinnen, könnte der VfB maximal über die Relegation die Klasse halten. Trainer Matarazzo fordert eine Woche nach dem enttäuschenden 0:2 in Berlin mehr Mut von seiner Mannschaft und will auch die frustrierten Fans zurückgewinnen. Der FC Augsburg will indes mit einem Sieg gegen Köln letzte Zweifel am Klassenerhalt ausräumen. Gleiches gilt auch für den VfL Bochum, der allerdings im Revierderby beim BVB antreten muss. Meister FC Bayern spielt auswärts bei Mainz 05.