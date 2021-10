Der FC Bayern München muss auch am Samstag in der Bundesliga auf seinen Cheftrainer Julian Nagelsmann verzichten. Der Meister tritt am neunten Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim an (15.30 Uhr, Sky). Wie schon beim 4:0 in der Champions League bei Benfica Lissabon am Mittwoch wird der mit dem Coronavirus infizierte Nagelsmann von Co-Trainer Dino Toppmöller vertreten. Auch der Tabellenzweite Borussia Dortmund hat vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld in Top-Stürmer Erling Haaland einen prominenten Ausfall zu verkraften. Anzeige

Wie der BVB wollen auch RB Leipzig und der VfL Wolfsburg nach den Niederlagen unter der Woche in der Champions League in der Bundesliga wieder punkten. Die Leipziger treten gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth an und wollen die Mini-Krise mit einem Erfolg gegen das noch sieglose Kleeblatt vergessen machen. Noch akuter ist die Lage in Wolfsburg: Der VfL hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren und ist insgesamt sieben Spiele sieglos. Im SC Freiburg wartet die nächste knifflige Aufgabe auf die Mannschaft von Mark van Bommel.