Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Schalke 04

In der Bundesliga könnte am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) die Vorentscheidung fallen: Nachdem RB Leipzig am Freitagabend nicht über ein 0:0 gegen die TSG Hoffenheim hinausgekommen ist, könnte der FC Bayern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg auf sieben Punkte ausbauen. Auch im Kampf um Europa stehen weitere wichtige Partien an: Union Berlin will seinen siebten Platz gegen den VfB Stuttgart verteidigen. Eintracht Frankfurt will bei Borussia Mönchengladbach den nächsten Schritt in Richtung Champions League machen.

Anzeige