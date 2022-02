Ein Samstag unter dem Schatten des Abstiegskampfs: In der Bundesliga sind am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) fünf der letzten sieben Teams im Klassement gefordert. Der Glaube an den Klassenverbleib hält sich bei Schlusslicht Greuther Fürth hartnäckig. "Träumen darf jeder. Von daher träume ich natürlich auch", sagte Fürths Coach Stefan Leitl vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Nur zwei Pleiten aus den letzten sieben Spielen musste das Kleeblatt, darunter die zwei Heimsiege gegen Mainz und Hertha – der nächste Erfolg soll gegen den FC folgen.

Hertha BSC steht indes vor einer komplizierten Aufgabe bei Europa-Anwärter SC Freiburg. Inzwischen hat sich fast der komplette Kader der Berliner mal mit Corona infiziert, auch aktuell gibt es noch einige Ausfälle. Nicht gerade gute Aussichten für den Tabellen-15. vor dem Auswärtsspiel. Und: Die Hertha wartet weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Eine schwierige Aufgabe wartet auch auf den 14. Bielefeld: Die Ostwestfalen müssen beim Dritten Bayer Leverkusen antreten, der Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Mainz 05 betreiben will. Im direkten Duell sind die kriselnden Gladbacher (Platz 13) gegen den VfL Wolfsburg (Platz 12) gefordert). Im fünften Spiel am Nachmittag treffen die Europa-Aspiranten Union und Mainz aufeinander.