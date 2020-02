Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Gladbach

Die TSG Hoffenheim ist mitten drin im Kampf um einen internationalen Startplatz, für den FC Bayern geht es um die Verteidigung der Tabellenführung. Die Bilanz spricht klar für den Rekordmeister, der von bisher 23 Bundesligaduellen 15 für sich entschied und nur drei verlor. Die jedoch allesamt in den vergangenen drei Jahren, was der TSG Mut macht. Gegen den SC Freiburg plant Borussia Dortmund den vierten Pflichtspielsieg in Serie (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Das könnte Rückenwind für die vermeintlich schwereren Spiele in Gladbach, Paris und gegen Schalke geben. Dagegen scheinen die Gäste nach zuletzt nur einem Sieg in fünf Spielen angeschlagen.