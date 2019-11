Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig

Eintracht Frankfurt will in der Partie gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern und die Negativserie gegen den Rekordmeister beenden. Die Hessen sind seit 16 Spielen in der Bundesliga gegen die Münchner ohne Sieg. Werder Bremen will den Schwung des Achtelfinaleinzugs im DFB-Pokal mitnehmen und gegen den SC Freiburg gewinnen. Der SCF schwimme "auf einer unglaublichen Welle", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Wie Freiburg steht auch der VfL Wolfsburg aktuell auf einem Europapokal-Platz. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner spielt zeitgleich bei Borussia Dortmund.