Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig

Nach der 7:2-Gala bei den Tottenham Hotspur wollen sich Niko Kovac und seine Münchner Ballermänner am Samstag (15.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) mit dem nächsten Bundesliga-Erfolg gegen 1899 Hoffenheim in beste Festzeltstimmung versetzen. "Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen Erster bleiben. Wir wollen in die Länderspielpause mit einem guten Gefühl gehen", sagte der Trainer des FC Bayern München.

Unbeeindruckt von den zwei Niederlagen in Serie prescht Julian Nagelsmann vor und kündigt ein Ende des Abwärtstrends bei RB Leipzig an. "Wir sitzen nicht in der Kabine und zittern. Wir gehen davon aus, dass wir in Leverkusen gewinnen und einen guten Abschluss der englischen Woche haben werden", sagte Nagelsmann vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund muss derweil beim SC Freiburg ran (So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Sie sind enorm schwer zu spielen", meinte BVB-Trainer Lucien Favre.