Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Werder Bremen, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach

Einen Tag nach dem Duell von Tabellenführer Borussia Dortmund beim 1. FC Köln kommt es in Düsseldorf zu einem weiteren NRW-Duell. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei der Fortuna will Bayer Leverkusen den erfolgreichen Saisonstart eine Woche zuvor gegen den SC Paderborn (3:2) veredeln. Diese Chance bietet sich jedoch auch den Düsseldorfern nach dem überraschenden 3:1 in Bremen.