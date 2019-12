Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, FC Augsburg und der TSG Hoffenheim

Sieben Ligasiege in Serie - RB Leipzig hat einen Lauf. Ihre Tabellenführung wollen die Sachsen auch im Spitzenspiel der Bundesliga gegen den Tabellendritten Borussia Dortmund am Dienstag behaupten (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Aber RB-Coach Julian Nagelsmann wollte die Bedeutung des Duells nicht so hoch hängen. "Es ist nicht zwangsläufig richtungsweisend. Wenn wir nicht gewinnen, ist unsere Saison nicht kaputt», sagte er. Es könnte für RB und auch die Borussen ein Schlüsselspiel werden. Denn beim nächsten Erfolg der Sachsen würde der Vorsprung auf den BVB schon sieben Punkte betragen.