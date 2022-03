Konferenz-Zeit in der Bundesliga: Zwei Partien stehen an diesem Sonntag ab 17.30 Uhr an. In Dortmund kommt es zum Duell zwischen dem BVB und Arminia Bielefeld, in Frankfurt trifft die Eintracht auf den VfL Bochum. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.