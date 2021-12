Trainer Marco Rose vom Tabellenzweiten Borussia Dortmund hat vor dem Bundesliga-Duell mit Greuther Fürth am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky) vor dem abgeschlagenen Schlusslicht gewarnt. "Fürth wurde in dieser Saison oft unter Wert geschlagen", sagte Rose. "Sie haben einen sehr guten Trainer, eine gute Idee, sie lassen sich nicht unterkriegen, das merkt man jeden Spieltag. Und durch den ersten Sieg haben sie einen neuen Kick bekommen." Der Aufsteiger gewann am Sonntag nach zuvor einem Punkt aus 14 Spielen gegen Union Berlin. Der BVB will den Abstand auf den FC Bayern mit einem Erfolg wieder auf sechs Punkte verkürzen. Anzeige

In Leverkusen kommt es indes zum Duell der weiteren Verfolger: Die Werkself auf Platz fünf empfängt die sechstplatzierte TSG Hoffenheim. Die Gastgeber wollen dabei Wiedergutmachung für das 2:4 in Frankfurt betreiben. Außerdem spielt Union Berlin am Mittwoch gegen Freiburg. Vize-Meister RB Leipzig ist beim FC Augsburg gefordert.