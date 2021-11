Der FC Bayern stolpert – und Borussia Dortmund ist gefragt: Nach dem 1:2 des Bundesliga-Spitzenreiters am Freitagabend in Augsburg könnte der BVB mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) bis auf einen Punkt an die Münchener heranziehen. Die Mannschaft von Marco Rose muss allerdings erst einmal selber wieder in die Spur kommen. Die letzten beiden Pflichtspiele in der Liga gegen RB Leipzig und in der Champions League gegen Ajax Amsterdam gingen verloren. Und Torjäger Erling Haaland steht auch nach der Länderspielpause noch nicht wieder zur Verfügung.

Auch die weiteren Verfolger wollen den Bayern-Patzer nutzen, um den Abstand zu verringern: Der Tabellenvierte aus Wolfsburg ist am Samstagnachmittag im vierten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt bei Arminia Bielefeld gefordert und will die makellose Bilanz unter Kohfeldt wahren. RB Leipzig ist bei der TSG Hoffenheim gefordert. Und Bayer Leverkusen empfängt den VfL Bochum. Zudem will Schlusslicht Greuther Fürth in Gladbach endlich den ersten Sieg einfahren.