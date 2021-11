Nach dem enttäuschenden Champions-League-Aus gibt es für die Fans von Borussia Dortmund wieder Anlass zur Hoffnung: Mit einem Sieg in Wolfsburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) könnte der BVB zumindest bis zum Abend die Tabellenführung vom FC Bayern München übernehmen. Und am kommenden Wochenende steht dann das direkte Duell an. Schon diesen Samstag könnte zudem Sturm-Hoffnung Erling Haaland sein Comeback geben. Der Norweger steht im Kader für die Partie in Wolfsburg und könnte laut Trainer Marco Rose zumindest für einen Kurzeinsatz in Frage kommen.

Auch am Samstagnachmittag im Einsatz ist der Tabellendritte aus Freiburg. Das Team von Trainer Christian Streich ist beim VfL Bochum gefordert. In Köln kommt es trotz der rasant steigenden Corona-Zahlen zu einem Rheinderby des FC gegen Borussia Mönchengladbach im ausverkauften Müngersdorfer Stadion vor 50.000 Zuschauern. Im Berliner Olympiastadion ist der Tabellen-15. Hertha gegen den 16. FC Augsburg gefordert. Und Greuther Fürth könnte gegen die TSG Hoffenheim mit der elften Niederlage in Serie einen Uralt-Rekord von Tasmania Berlin brechen.

Bundesliga im Liveticker: Alle Spiele in der Konferenz am Samstag