Noch fünf Spiele bleiben Hertha BSC, um den siebten Abstieg der Vereinsgeschichte abzuwenden. Die entscheidenden Wochen beginnen am Samstag mit dem Spiel beim Konkurrenten FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky). Danach geht es gegen Stuttgart und nach Bielefeld. Die kurzzeitige Aufbruchstimmung nach dem 3:0 zu Felix Magaths Auftakt gegen Hoffenheim ist fast schon wieder verflogen. Der 68-Jährige gibt sich vor der Partie jedoch zuversichtlich. "Ich bin überzeugt davon, dass wir es in dieser Woche so hinbekommen haben, dass wir in Augsburg selbst aktiv sein werden", so Magath. Hertha steht in der Tabelle auf Rang 17 mit 26 Punkten. In der Rückrunde holten die Berliner bislang nur einen Sieg. Die vergangenen beiden Partien gingen verloren. Der FCA hat sich dagegen mit drei Siegen in fünf Spielen Luft verschafft und ist mit 32 Punkten auf Platz 14.

