Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, SC Freiburg und VfL Wolfsburg

Meisterschaftskandidat Borussia Dortmund startet am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg in das Bundesliga-Jahr 2020 (15.30 Uhr). Als Ziel für die Rückrunde gab BVB-Trainer Lucien Favre "mehr Punkte als in der Hinserie" aus: "Wir müssen einfach besser sein." Die Westfalen starten als Tabellen-Vierter mit sieben Zählern Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig in die Rückserie. Die Augsburger wollen an die Leistungen aus dem Hinrundenfinale anknüpfen. Mit drei Heimsiegen nacheinander arbeiteten sie sich ins Mittelfeld vor. "Alles muss neu erarbeitet werden", mahnte FCA-Trainer Schmidt.