Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Gladbach und Hertha BSC

Der Glaube an den Klassenerhalt ist bei Florian Kohfeldt weiter unerschütterlich. "Unser Fokus gilt dem Spiel gegen den BVB", sagte Werder-Trainer Kohfeldt mit Blick auf die Partie gegen Dortmund am Samstag (15.30 Uhr). Die TSG 1899 Hoffenheim will den Anschluss an die internationalen Ränge wahren. Dafür benötigt das Team von Trainer Alfred Schreuder einen Überraschungssieg beim Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach.