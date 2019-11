Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, 1. FC Köln und RB Leipzig

Die Premier von Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC könnte zum Finale für BVB-Coach Lucien Favre werden. Nach dem verlorenen Match in der Champions League beim FC Barcelona muss der Dortmunder Trainer mit seinem Team im Berliner Olympiastadion am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) unbedingt punkten, um die nächsten Partien auch auf der BVB-Bank zu erleben. Für Klinsmann ist der Start wegweisend. Effzeh-Sportchef Horst Heldt nimmt auch die Fans des 1. FCKöln vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg in die Pflicht. "Wir brauchen diese unbändige Kraft, die diese Menschen, die dieses Stadion auslösen kann", sagte Heldt