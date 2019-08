Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Bayer Leverkusen und Werder Bremen

Vor dem Start von Borussia Dortmund in die Mission Meisterschaft am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den FC Augsburg kam Trainer Lucien Favre das M-Wort nicht über die Lippen. "Wir haben eine sehr gute letzte Saison gespielt und müssen ehrgeizig sein. Aber meine Philosophie bleibt weiter 'Spiel für Spiel'", kommentierte der Coach.