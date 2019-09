Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Gladbach und Eintracht Frankfurt

Sie sind hochbegabt und dicke Freude. Doch erstmals in ihrer noch jungen Karriere treten die einstigen Teamkollegen Kai Havertz und Julian Brandt nicht mit-, sondern gegeneinander an. Das sorgt vor der Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) für reichlich Frotzeleien. "Den ein oder anderen Spruch haben wir uns schon gegenseitig reingedrückt", verriet Havertz.