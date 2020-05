Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Hertha BSC

Die Bundesliga startet wieder. Am Samstag stehen ab 15.30 Uhr sechs Spiele an. Borussia Dortmund darf sich im Derby gegen den FC Schalke 04 keinen Ausrutscher erlauben (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Im Rücken des BVB lauert schon RB Leipzig auf einen Patzer. Der Tabellendritte trifft im eigenen Stadion auf den SC Freiburg. Die Blicke gehen aber auch zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Hertha BSC - dort gibt Bruno Labbadia sein Debüt als Coach der Hauptstädter.