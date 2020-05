Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, Gladbach und Werder Bremen

Ein Ausrutscher des FC Bayern München würde bei den Verfolgern Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen gut ankommen. Doch zunächst müssen die Teams ihre eigenen Aufgaben erledigen. "Wenn du nicht weit vom Ersten entfernt bist, musst du natürlich versuchen, mit aller Macht noch vorbeizukommen" , richtete Nationalspieler Julian Brandt vom Tabellenzweiten Borussia Dortmund eine Kampfansage an den Branchenprimus. Vier Punkte beträgt der Rückstand des BVB, der am Samstag beim VfL Wolfsburg gastiert und die Bayern drei Tage später zum deutschen Clasico empfängt.

In großen Abstiegssorgen befinden sich weiterhin der SC Paderborn und Werder Bremen. Die Norddeutschen müssen beim SC Freiburg ran. Ex-Spieler Sebastian Prödl sieht die Chancen auf den Klassenverbleib als sehr gering an. "Ich bin ein positiv denkender Mensch, ich bin Optimist. Ich hoffe es noch, aber wenn man realistisch an die Sache herangeht, braucht man schon ein Wunder."