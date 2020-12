Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Gladbach und Wolfsburg

Eintracht Frankfurt will seine mehr als zwei Monate dauernde Bundesliga-Misere beenden und gegen Spitzenclub Borussia Dortmund zurück in die Erfolgsspur. Im direkten Duell mit dem BVB an diesem Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) ist das Team von Trainer Adi Hütter allerdings Außenseiter. Gleiches gilt für den SC Freiburg im Duell mit Borussia Mönchengladbach. Die Badener wollen ihre Sieglosserie beenden und den ersten Heimerfolg der Saison holen. In der Bundesliga verlor Freiburg im Schwarzwald-Stadion sogar schon seit mehr als 18 Jahren nicht mehr gegen die Borussia.

