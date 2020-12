Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, Hertha BSC und dem VfB Stuttgart

Edin Terzic muss gleich bei seinem Debüt als Cheftrainer von Borussia Dortmund liefern. Sein verunsichertes Team ist am Dienstag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Werder Bremen zum Siegen verdammt. Zum Auftakt des zweiten Teils der Englischen Woche in der Fußball-Bundesliga stehen vier Partien auf dem Programm, fünf Spiele folgen am Mittwoch. "Für Nervosität fehlt einfach die Zeit", sagte Terzic. Dortmund ist nach dem 1:5 gegen Stuttgart nur noch Fünfter.

Gastgeber VfB Stuttgart und der 1. FC Union Berlin wollen ihren Status als Überraschungsteams der Liga festigen. Es ist das erste Duell der beiden Klubs in der Bundesliga. Union steht nach dem 1:1 gegen den FC Bayern punktgleich als Sechster vor dem VfB. Hertha BSC ist zu Hause gegen den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 Favorit.