Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg

Für Vize-Meister Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen geht es in der Bundesliga im direkten Duell um den Anschluss an die Tabellenspitze. Sowohl der Tabellenvierte aus Dortmund als auch der Tabellendritte Leverkusen brauchen in der Partie des 17. Spieltags am Dienstag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Kampf um die Champions-League-Ränge einen Sieg.

Zeitgleich empfängt der zuletzt enttäuschende Krisenclub Hertha BSC die TSG 1899 Hoffenheim, die seit drei Partien sieglos ist. Die Trainer Bruno Labbadia und Sebastian Hoeneß stehen besonders unter Druck. Zudem will der abstiegsbedrohte Tabellen-17. FSV Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg punkten.