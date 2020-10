Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen

In Augsburg steht das Duell des Bundesliga-Tabellenzweiten mit dem Spitzenreiter RB Leipzig an. Die Schwaben können es im zehnten Ligajahr erstmals ganz nach oben schaffen. Und sonst am Samstag? Nach Corona-Fällen gehen die Hoffenheimer ersatzgeschwächt ins Duell gegen Dortmund. Geht es für Werder in Freiburg weiter nach oben? Holt Trainer Bruno Labbadia gegen Stuttgart seinen Jubiläumssieg? Und schafft Mainz oder Leverkusen den ersten Saisonsieg? Diese Fragen werden wahrscheinlich spätestens um 17:30 Uhr beantwortet sein.

RB Leipzig will seine Tabellenführung beim FC Augsburg verteidigen. Unter Julian Nagelsmann feierte Leipzig Ende Juni seinen bisher einzigen Liga-Sieg in Augsburg. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt trotz dreier positiver Corona-Tests in Spielerreihen Borussia Dortmund. Der BVB hat seit 2012 nicht mehr im Sinsheimer Stadion gewonnen. Zudem siegten die Kraichgauer am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit 4:0 in Dortmund.