Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen

Ganz oben und ganz unten sind die Entscheidungen in der Bundesliga bereits gefallen - dazwischen bahnt sich ein spannender Endspurt an. Mit dem FSV Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf sind zwei Abstiegskandidaten gefordert - Mainz bei Borussia Dortmund und die Fortuna bei RB Leipzig. Auch das Rennen um die Europapokalränge bleibt spannend.

Im Kampf um die Champions League werden Gladbacher sogar zu Köln-Sympathisanten. "In der Situation drücken wir auch denen die Daumen", sagte Gladbachs Jonas Hofmann. Gladbach zog mit nun 59 Punkten zumindest für eine Nacht an Leverkusen (57) vorbei auf Platz vier. Bayer muss nun am Mittwoch gegen den 1. FC Köln gewinnen.