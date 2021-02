Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Hertha BSC

Borussia Dortmund steht am 21. Spieltag der Bundesliga unter Zugzwang. Der BVB geht nur als Tabellensechster in die Heimpartie am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Bayer Leverkusen, mit drei Punkten mehr Fünfter, tritt zeitgleich gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 an. Außerdem empfangen am Nachmittag Werder Bremen den SC Freiburg und der VfB Stuttgart Hertha BSC.

