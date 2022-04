Der FC Bayern München will sich mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Villarreal ein Erfolgserlebnis holen. "Das ist ein wichtiges Spiel. Wir haben keine große Toleranzgrenze mehr für Wackler und Ausrutscher", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr, Sky). In der Hinrunde hatten die Augsburger überraschend 2:1 gewonnen. Gegen den FCA, der sich durch zwei Siege zuletzt Luft im Abstiegskampf verschafft hatte, will Nagelsmann rotieren und testen. Niklas Süle werde in der Abwehr beginnen. Leon Goretzka soll wieder ins Mittelfeld rücken. Außenverteidiger Alphonso Davies erhält eine Pause.

