Trainer Julian Nagelsmann will die Tabellenführung des FC Bayern in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr, Sky) mit einem Jubiläumssieg festigen. Der 34-Jährige kann gegen den FSV Mainz 05 seinen 100. Sieg in der Bundesliga bejubeln. "Ich hoffe, dass wir auch wegen dieses Jubiläums gewinnen", sagte Nagelsmann. Die Münchner führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Bei einem eigenen Erfolg und einer Dortmunder Niederlage beim VfL Bochum wären die Münchner vorzeitig Herbstmeister. Verzichten muss der FC Bayern weiter auf Joshua Kimmich nach dessen Corona-Infektion und auf den angeschlagenen Leon Goretzka. Anzeige

Der BVB will dem Spitzenreiter indes nicht in die Karten spielen und das Ruhrderby in Bochum für sich entscheiden. Verzichten müssen die Borussen dabei auf den gesperrten Trainer Marco Rose. Der Coach glaubt aber nicht auf negative Auswirkungen durch sein Fehlen: "Ich habe großes Vertrauen ins Trainerteam und in die Mannschaft, dass es so funktionieren kann, auch wenn es nicht optimal ist", sagte Rose. Außerdem kommt es am Samstagnachmittag zu einem Spitzenspiel zwischen Freiburg und Hoffenheim. RB Leipzig ist gegen Borussia Mönchengladbach gefordert. Und Hertha BSC trifft auf Arminia Bielefeld.