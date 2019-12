Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, BVB und RB Leipzig

Die deutschen Fußball-Fans schauen nach Mönchengladbach. Die Borussia empfängt den Rekordmeister FC Bayern München - und das als Tabellenführer (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Münchens Interimstrainer Hansi Flick kann sich an die Duelle gut erinnern: "Mein Bruder war der Gladbach-Fan, ich der Bayern-Fan. Es war im Hause Flick auch immer der Klassiker." Die immer wieder aufflammende Diskussion um Borussia Dortmunds Coach Lucien Favre brachte Fortuna Düsseldorfs Coach Friedhelm Funkel schon mehrfach auf die Palme. "Es ist nicht nachvollziehbar und teilweise unmenschlich, wie einige Medien ihn nach jedem Spiel angreifen", sagte der Routinier, der die Lage seines Amtskollegen beim BVB mit einem Sieg in Dortmund allerdings wieder verschlimmern könnte (So könnt ihr das Spiel live sehen!).