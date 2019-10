Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig

Das Revier-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund steht im Mittelpunkt des neunten Spieltags der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Beide Klubs trennt auf den Plätzen sieben und vier nur ein Punkt. David Wagner sieht dem prestigeträchtigen Duell nach eigenem Bekunden "mit extremer Vorfreude" entgegen: "Schließlich ist es mein erstes Derby in der Bundesliga", sagte der Fußball-Lehrer.