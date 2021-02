Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, BVB und VfL Wolfsburg

Nach zwei Bundesliga-Spielen mit nur einem Punkt will der FC Bayern- inspiriert durch das 4:1 in der Champions League bei Lazio Rom - wieder durchstarten. Gegner Köln steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erneut im Abstiegskampf unter Druck. Der Tabellensechste Borussia Dortmund wähnt sich nach dem 3:2 in Sevilla und dem 4:0 im Revierderby auf Schalke im Aufwind. Der Drittletzte Arminia Bielefeld hofft gegen den BVB auf einen ähnlichen Coup wie vor knapp zwei Wochen beim 3:3 in München.

