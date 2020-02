Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen

Der zweite Rückrundenspieltag in der Bundesliga steht an. Diese Partien finden am Samstagnachmittag statt: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München, Borussia Dortmund gegen Union Berlin, TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt und FC Augsburg gegen Werder Bremen. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.