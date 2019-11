Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Gladbach

Im ersten der mindestens noch acht weiteren Pflichtspiele als Übergangschef will Hansi Flick mit dem FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga an das 4:0 gegen Borussia Dortmund anknüpfen. Eintracht Frankfurt will in den nächsten Spielen bis zur Winterpause wieder auf einen Europacup-Platz klettern. "Das Spiel ist absolut wegweisend. Wir wollen den Anschluss nach oben halten", sagte Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter vor der Begegnung gegen den VfL Wolfsburg.