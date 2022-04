Der FC Bayern startet hochmotiviert in die entscheidenen Titel-Wochen. "Das Wichtigste ist, dass wir die Gier aufrechterhalten und die Spieler fit behalten», sagte Trainer Nagelsmann am Freitag zu den kommenden Wochen mit maximal acht Spielen in Bundesliga und Champions League im April. Es geht in die heißen Titel-Wochen, in denen die Münchner die Ernte einfahren möchten – also wie jedes Jahr seit 2013 die Meisterschale und als Krönung Europas Königsklassen-Pokal. Und gleich der Auftakt hat es in sich. Am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gastieren die Bayern beim Champions-League-Anwärter SC Freiburg im neuen, erstmals mit 34.700 Zuschauern voll besetzten Europa-Park-Stadion.

Anzeige