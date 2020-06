Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, SC Freiburg und Union Berlin

Macht der FC Bayern München den Titelgewinn mit einem Sieg bei Werder Bremen perfekt? Steigt der SC Paderborn in Berlin in die 2. Liga ab? Und kann Hertha BSC mit einem Dreier in Freiburg nochmal an Platz sieben schnuppern? Diese Fragen werden am Dienstagabend in der Bundesliga beantwortet. Verfolgt die Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.