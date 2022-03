Der FC Bayern München will nach der 7:1-Gala in der Champions League gegen Red Bull Salzburg seine gute Form in der Bundesliga bestätigen. Im Topspiel bei der TSG Hoffenheim kann der Tabellenführer am Samstag (15.30 Uhr, Sky) den nächsten Schritt zur zehnten Meisterschaft am Stück machen. Bayern-Coach Julian Nagelsmann freut sich auf seine erste Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte vor Publikum. "Die Spiele mit Leipzig in Hoffenheim waren immer sehr kompliziert", erinnerte Nagelsmann. Zudem habe Hoffenheim von den letzten fünf Heimspielen gegen den FC Bayern drei gewonnen. "Von daher sind wir gut gewarnt, eine Topleistung abzurufen. Der Gegner ist sehr gefährlich", sagte Nagelsmann. Anzeige

Im ersten Heimspiel nach der erneuten Vertragsverlängerung von Trainer Christian Streich trifft der SC Freiburg parallel auf den VfL Wolfsburg. Gegen die Niedersachsen wollen die sechstplatzierten Badener den nächsten Schritt in Richtung des erhofften Europapokal-Einzugs machen. Keine ihrer vergangenen fünf Heimpartien in der Bundesliga haben die Freiburger verloren. Zudem kehrt der wichtige Mittelfeldspieler Nicolas Höfler nach einer Gelbsperre zurück. Im dritten Spiel am Nachmittag trifft Union Berlin auf den VfB Stuttgart.