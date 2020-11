Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause startet die Bundesliga an diesem Samstag mit sieben Partien in ihren 8. Spieltag. Der deutsche Meister FC Bayern München will seinen Platz an der Tabellenspitze im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) verteidigen. Die drei ärgsten Verfolger müssen hingegen allesamt auswärts antreten. Bayer 04 Leverkusen, mit drei Punkten Rückstand auf den Titelverteidiger Vierter, ist beim Aufsteiger Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) gefordert.

