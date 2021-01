Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt

Vor den letzten Spielen der Hinrunde steht der FC Bayern München bereits als Hinrunden-Erster fest. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick tritt beim heimschwachen FC Augsburg an (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Der doppelte Weckruf mit der Niederlage in Mönchengladbach und dem DFB-Pokal-Aus beim Zweitligisten Holstein Kiel habe gewirkt, glaubt Trainer Hansi Flick: "Vielleicht haben wir die zwei Niederlagen gebraucht, um einfach wieder die Sinne zu schärfen."

Anzeige