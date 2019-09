Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und SC Freiburg

Vier Spiele stehen in der Bundesliga am Samstagnachmittag an: Der FC Bayern empfängt den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen erwartet Union Berlin, Hertha BSC trifft auf den SC Paderborn und der SC Freiburg hat den FC Augsburg zu Gast. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.