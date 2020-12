Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig

Zum Abschluss des zwölften Spieltags in der Bundesliga empfängt Rekordmeister FC Bayern München am Mittwoch (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg. Gewinnen die Münchner gegen den VfL Wolfsburg und am Samstag gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen, gehen sie aller Voraussicht nach als Spitzenreiter in die Winterpause. "Die beiden Spiele sind für uns wichtige Spiele und große Hindernisse, die wir überspringen müssen. Möglichst mit einem Dreier", sagte Trainer Hansi Flick.

