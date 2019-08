Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und FC Schalke

Der FC Bayern München will gegen den FSV Mainz 05 den ersten Heimsieg in der neuen Saison einfahren. Die weiteren Bundesliga-Spiele am Samstagnachmittag: Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg gegen den SC Paderborn, SC Freiburg gegen den 1. FC Köln und FC Schalke 04 gegen Hertha BSC. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.