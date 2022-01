Der FC Bayern will in der Bundesliga am Samstagnachmittag mit einem Sieg in Köln wieder auf sechs Punkte vom BVB davonziehen. Außerdem sind die Verfolger aus Hoffenheim, Mainz und Leipzig gefordert, während der VfL Wolfsburg das nächste Debakel abwenden muss. Alle fünf Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.