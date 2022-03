Der FC Bayern München startet in die entscheidenden Wochen der Fußballsaison. Der Spitzenreiter empfängt am Samstag (15.30 Uhr, Sky) im Bundesliga-Topspiel den Tabellendritten Bayer Leverkusen. Offensivspieler Thomas Müller ist nach einer zweiten Corona-Infektion wieder zurück. Nationaltorhüter Manuel Neuer wird noch kein Comeback nach seiner Knieverletzung geben. "Jetzt kommen mit Leverkusen, Salzburg und Hoffenheim spannende Spiele. Bis jetzt waren wir immer da, wenn es drauf ankommt. Und jetzt kommt es drauf an", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Anzeige

Pokal-Halbfinalist RB Leipzig will parallel im direkten Duell mit dem SC Freiburg seine Champions-League-Ambitionen untermauern. Mit einem Sieg könnte man die Freiburger auf drei Punkte distanzieren. Union Berlin will indes in Wolfsburg wichtige Punkte für eine Europapokal-Teilnahme sammeln. Im Abstiegskampf braucht Hertha BSC dringend ein Erfolgserlebnis gegen Eintracht Frankfurt. Außerdem stehen sich die Aufsteiger VfL Bochum und Greuther Fürth im direkten Duell gegenüber.